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Театр одного скандала: как соцсети сделали Садальского знаменитым во второй раз

Театр одного скандала: как соцсети сделали Садальского знаменитым во второй раз

Станиславу Садальскому 8 августа 2026 года исполняется 75 лет. Заслуженный артист России, снявшийся в десятках советских картин — и человек, которого большая часть аудитории до 40 лет знает не по ролям, а по скандальным постам.

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