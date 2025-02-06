Джеймс Холлис: То, КАК мы относимся к себе, определяет наш выбор Другого

Истинная сущность близких отношений заключается в том, что они никогда не бывают лучше отношения к самому себе Романтическая любовь вызывает у нас ощущение глубинной связи, новой энергии, надежду и ощущение возвращения к себе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии