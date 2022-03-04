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"Все сразу кинулись покупать": цена на крайне важный продукт смогла удивить приморцев

"Все сразу кинулись покупать": цена на крайне важный продукт смогла удивить приморцев

В социальной сети Instagram (12+) жители Приморья обсуждают цену на крайне важный продукт. Стоимость этого продукта смогла удивить людей.

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