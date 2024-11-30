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В Москве откуда-то появился редчайший Lamborghini за $3 млн

В Москве появился уникальный Lamborghini стоимостью три миллиона долларов. Согласно информации «Мотора», в нашу страну доставили купе Countach LPI 800-4, который является современной версии легендарной Lamborghini.

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