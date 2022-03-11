Риккардо пропустит второй день тестов в Бахрейне из-за плохого самочувствия

Команде «Макларен» пришлось скорректировать график работы на предсезонных тестах в Барселоне. Причиной стало плохое самочувствие Даниэля Риккардо.

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