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За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими

За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими

В 06-45 в Иванове на улице Радищева 28-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при обгоне, выехал на полосу встречного движения (обгон разрешен), совершил наезд на бордюрный камень, после чего совершил наезд на дорожный знак и на бетонный забор, затем совершил наезд на металлический забор.

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