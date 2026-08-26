За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими

В 06-45 в Иванове на улице Радищева 28-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при обгоне, выехал на полосу встречного движения (обгон разрешен), совершил наезд на бордюрный камень, после чего совершил наезд на дорожный знак и на бетонный забор, затем совершил наезд на металлический забор.