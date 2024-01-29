"Человек пусть и гениальный, но бросивший свою страну". Мэр Кисловодска потребовал убрать цитату Михаила Барышникова со стены местной школы

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев потребовал убрать со стены здания новой хореографической школы цитату заслуженного артиста РСФСР Михаила Барышникова.
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