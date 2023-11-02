Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Маск заявил об угрозе ИИ для существования человечества

Маск заявил об угрозе ИИ для существования человечества

Искусственный интеллект стал одной из самых серьезных угроз существованию человечества. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск в кулуарах международного саммита по безопасности ИИ, который проходит в Великобритании.

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