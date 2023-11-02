Маск заявил об угрозе ИИ для существования человечества

Искусственный интеллект стал одной из самых серьезных угроз существованию человечества. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск в кулуарах международного саммита по безопасности ИИ, который проходит в Великобритании.
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