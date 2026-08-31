Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) по сути призвал страны, где больше всего не любят украинских беженцев, вернуть их в «незалежную» для пополнения рядов ВСУ, переживающих системный кризис.
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