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Глава офиса Зеленского призвал ЕС выдать беженцев для пополнения рядов ВСУ

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) по сути призвал страны, где больше всего не любят украинских беженцев, вернуть их в «незалежную» для пополнения рядов ВСУ, переживающих системный кризис.

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