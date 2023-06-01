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Депутаты Госдумы предложили ввести ежегодные выплаты для семей в честь Международного дня защиты детей

Депутаты Госдумы предложили ввести ежегодные выплаты для семей в честь Международного дня защиты детей

Законопроект о дополнительных выплатах для детей в размере 20% от прожиточного минимума готовят внести на рассмотрение в Государственную думу.

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