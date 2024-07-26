В Грузии раскручивается дело о подготовке покушения на олигарха Бидзину Иванишвили, который в числе прочего стоит за "Грузинской мечтой" и действующим правительством Грузии во главе с Кобахидзе.
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В Грузии раскручивается дело о подготовке покушения на олигарха Бидзину Иванишвили, который в числе прочего стоит за "Грузинской мечтой" и действующим правительством Грузии во главе с Кобахидзе.
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