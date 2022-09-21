Врачи выяснили, что виртуальная реальность во время операции частично заменяет наркоз

Врачи из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисс в США доказали, что погружение в виртуальную реальность во время операции на кисти позволяет хирургам использовать меньше успокоительного при процедуре, что снижает риски опасных побочных эффектов.
Врачи из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисс в США доказали, что погружение в виртуальную реальность во время операции на кисти позволяет хирургам использовать меньше успокоительного при процедуре, что снижает риски опасных побочных эффектов.
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