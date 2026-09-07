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Врач назвала болезни, при которых стоит отказаться от энергетиков

Врач назвала болезни, при которых стоит отказаться от энергетиков

Отдельную опасность такие напитки могут представлять для спортсменов Употребление энергетических напитков может быть особенно опасно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

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