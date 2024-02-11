Перспективы дальнобойных ракет AGM-158 JASSM и их влияние на зону СВО Ирэн ОрлонскаяСообщение о возможных поставках дальнобойных крылатых ракет AGM-158 JASSM от США в Вооруженные Силы Украины вызвало значительное волнение в военно-политических кругах.