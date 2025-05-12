Лула да Силва предложил Путину посредничество в урегулировании на Украине

Президент Бразилии Лула да Силва на встрече в Москве предложил Владимиру Путину помощь в посредничестве по урегулированию на Украине, заявив о готовности Бразилии сотрудничать с Китаем и другими странами в переговорах, если будет соответствующее желание сторон.
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