Лула да Силва предложил Путину посредничество в урегулировании на Украине

Президент Бразилии Лула да Силва на встрече в Москве предложил Владимиру Путину помощь в посредничестве по урегулированию на Украине, заявив о готовности Бразилии сотрудничать с Китаем и другими странами в переговорах, если будет соответствующее желание сторон.