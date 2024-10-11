Банды начали вербовать голодающих детей в обмен на еду и кров

Гаитянские вооруженные банды вербуют голодающих детей, чтобы пополнить свои ряды в преддверии ожидаемой долгой и кровопролитной битвы с международными силами безопасности, говорится в отчете правозащитников.
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