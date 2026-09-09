Синдром сухого глаза: как защитить зрение при работе за монитором

Синдром сухого глаза является распространенной офтальмологической патологией XXI века. Этому способствует целый ряд факторов, среди которых широкое внедрение цифровых экранов во всех сферах жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ФСБ: россиянка по...
- ВМС Франции захва...
- Администрация Тра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым