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Разыскиваемого по делу о мошенничестве блогера Хизри Запирова задержали в Москве

Разыскиваемого по делу о мошенничестве блогера Хизри Запирова задержали в Москве

Блогера-миллионника Хизри Запирова задержали в Москве по делу о мошенничестве, сообщают СМИ. В декабре 2021 года Запирова и его PR-директора Лусика Карапетяна объявили в федеральный розыск по подозрению в махинациях со ставками в составе группы лиц.

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