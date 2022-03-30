Разыскиваемого по делу о мошенничестве блогера Хизри Запирова задержали в Москве

Блогера-миллионника Хизри Запирова задержали в Москве по делу о мошенничестве, сообщают СМИ. В декабре 2021 года Запирова и его PR-директора Лусика Карапетяна объявили в федеральный розыск по подозрению в махинациях со ставками в составе группы лиц.