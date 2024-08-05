Осужденный за мошенничество на 95 миллионов вице-премьер региона в России вернулся с СВО

Осужденный за мошенничество на 95 миллионов рублей бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев вернулся со специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.
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