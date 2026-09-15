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Царьград

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Козонов спас мать и сына из упавшей в реку Toyota в Осетии

Козонов спас мать и сына из упавшей в реку Toyota в Осетии

Инал Козонов в Северной Осетии спас женщину и её сына из их Toyota, которая упала в горную реку. Он вошёл в ледяную воду и вынес пострадавших на берег.

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