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Лыжероллеры. Nordic Festival. Де Фабиани, Шанава, Штадлобер, Карл и Санфилиппо пробегут масс-старты на выбывание

Лыжероллеры Nordic Festival Анси, Франция Масс-старты на выбывание Женщины Начало квалификации – 15:05 по московскому времени, финал – 15:45.

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