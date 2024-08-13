Украинские власти объявили обязательную эвакуацию в ряде районов Херсона

В нескольких районах города Херсон, временно находящегося под контролем украинских войск, была объявлена обязательная эвакуация населения, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии