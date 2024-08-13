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Украинские власти объявили обязательную эвакуацию в ряде районов Херсона

Украинские власти объявили обязательную эвакуацию в ряде районов Херсона

В нескольких районах города Херсон, временно находящегося под контролем украинских войск, была объявлена ​​обязательная эвакуация населения, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

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