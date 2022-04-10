FIS пока не планирует переносить этап Кубка мира по прыжкам с трамплина из России в сезоне-2022/23

Международная федерация лыжного спорта (FIS) на данный момент не планирует переносить первый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина сезона-2022/23 из Нижнего Тагила.
Популярные статьи
- Директор арены в Хабаровске о «Z» на фасаде: «Охранять своих людей, стать сильным государством, вызывающим к себе уважение, – главная цель нашего президента»
- Камила Валиева посетила полпредство Татарстана в Москве
- Неманя Недович осудил действия болельщиков «Жальгириса» во время матча с «Црвеной Звездой»
Свежие комментарии