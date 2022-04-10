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FIS пока не планирует переносить этап Кубка мира по прыжкам с трамплина из России в сезоне-2022/23

Международная федерация лыжного спорта (FIS) на данный момент не планирует переносить первый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина сезона-2022/23 из Нижнего Тагила.

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