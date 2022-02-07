Закон и Порядок

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"Квартал-95" немного обиделся на Германию

"Квартал-95" немного обиделся на Германию

Я дико извиняюсь, а на какой еще концерт в Германию собрался "Квартал-95"? Что за концерты еще такие в трудное для страны время? Люди не понимаю, как это выглядит со стороны в данный исторический период? В прифронтовом лесу будете концерты свои давать! Чтобы бойцы слушали, утирая скупые слезы! Вообразите, что мне стало известно из надежных источников - оказывается, эти несознательные люди, не желающие защищать свое измученное отечество, прости Господи, 13 февраля собрались показывать свои сценки в Гамбурге и там хихикать непонятно над чем.

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