Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова на два матча за критику судейства после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).