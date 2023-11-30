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Губерниев — о дисквалификации Галактионова и Баринова: «Люди перед важнейшим матчем дали волю эмоциям»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова на два матча за критику судейства после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

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