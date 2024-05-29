Во Владивостоке врачи продавали мигрантам фиктивные справки о здоровье

Незаконный канал миграции прикрыли в Приморье сотрудники полиции и ФСБ.Во Владивостоке сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД России по Приморскому краю при содействии регионального управления ФСБ России пресекли канал незаконной миграции.
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