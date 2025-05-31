Мост между РФ и КНДР через реку Туманную появится летом 2026 года

Завершение строительства автомобильного моста через реку Туманную на границе России и КНДР запланировано на 19 июня 2026 года, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ об авансировании госконтракта на выполнение работ по мосту.
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