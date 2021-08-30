Сначала пули, потом "Макдоналдс": Как США используют Австралию и Океанию против Китая

Сначала пули, потом "Макдоналдс": Как США используют Австралию и Океанию против Китая

Фото: Hugh Peterswald / Globallookpress Договору АНЗЮС исполнилось 30 лет. Спустя годы геополитика Тихоокеанского региона остаётся под контролем США.

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