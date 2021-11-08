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На фондах Минобороны начал работу временный инфекционный центр для помощи жителям Подмосковья

На фондах Минобороны начал работу временный инфекционный центр для помощи жителям Подмосковья

Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию.

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