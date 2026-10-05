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Почему власти вернулись к идее обязательного страхования жилья

Почему власти вернулись к идее обязательного страхования жилья

Зачем нужно обязательное страхование жильяВ Минфине обсуждают введение обязательного страхования жилья для россиян, которые строят дома на территориях с высоким риском чрезвычайных ситуаций.

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