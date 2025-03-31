Публикуем даты выплат детских пособий в Архангельской области в апреле

Отделение СФР по Архангельской области и НАО начнёт перечисление детских пособий за март с 3 апреля.Семьям, которые получают детские пособия на счета в банках, 3 апреля поступят:— единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;— пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;— выплата на первого ребенка до 3 лет.