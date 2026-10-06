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Регионы России

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СКР зафиксировал снижение преступлений мигрантов в 2026 году

СКР зафиксировал снижение преступлений мигрантов в 2026 году

Следственный комитет России (СКР) сообщил о значительном снижении уровня преступлений, совершённых иностранными гражданами, в 2026 году.

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