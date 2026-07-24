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Царьград

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ЦБ снизил ключевую ставку до 14%. Как это отразится на вкладах в банках?

ЦБ снизил ключевую ставку до 14%. Как это отразится на вкладах в банках?

Центробанк вновь снизил ключевую ставку. На 0,25 процентного пункта. Таким образом, сейчас она составляет 14%.

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