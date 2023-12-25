Охранник написал заявление в полицию на Киркорова

Певец столкнул охранника со сцены.фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»--> Народный артист России Филипп Киркоров может стать фигурантом уголовного дела: заявление в полицию на него написал охранник московского Крокус Сити Холла, которого певец столкнул со сцены.