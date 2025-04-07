У Польши свои «красные линии» – Варшава требует от Трампа не признавать новые границы России

Павел Коваль, который консультирует польского премьер-министра Дональда Туска и возглавляет комитет по иностранным делам парламента, заявил в интервью британской The Financial Times, что для Польши и остальной Центральной Европы будет пересечена «красная черта», если расширенные границы России будут юридически признаны Вашингтоном.