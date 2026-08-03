В Татарстане 3 августа ожидаются дожди, грозы и до 30 градусов тепла

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В понедельник, 3 августа, в республике прогнозируется переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем – кратковременные дожди и грозы, сообщает Гидрометцентр РТ.
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