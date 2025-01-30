Пятую симфонию Прокофьева исполнят в Петербурге к 80-летию Победы

В Большом зале Петербургской филармонии прозвучит Пятая симфония Сергея Прокофьева. Одно из крупнейших сочинений композитора, написанных в годы Великой Отечественной войны, будет представлено 31 января в рамках абонемента «Великие симфонии военных лет», посвященного 80-летию Победы, рассказали в пресс-службе учреждения.
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