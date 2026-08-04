Как я перестала бояться и полюбила стандартизацию: зачем микроэлектронике новые правила игры

Признаюсь честно: когда я впервые услышала о том, что государство тратит десятки миллионов рублей не на закупку нового литографического оборудования или строительство очередного завода, а на какие-то «обновлённые стандарты» для химических материалов, у меня возник недоумённый вопрос.