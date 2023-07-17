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Опубликовано видео поврежденной части Крымского моста

Опубликовано видео поврежденной части Крымского моста

В интернете появилось видео Крымского моста после возникшего ЧП, которое было опубликовано в Telegram-канале Shot.

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Комментарии
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Caltar
Своих не трогаем!
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10 час.
Серж Чехофф
Что там недавно Шойгу весь в мудалях плёл про незамедлительный ответный удар?
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8 час.
Степан Жуковский
https://www.youtube.com/watch?v=3pUbc0pPkEU
Обязательно бахнем. Весь мир в труху!
YouTube
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6 час.

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