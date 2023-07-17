Опубликовано видео поврежденной части Крымского моста

AlldailyАвто-мотоПодписатьсяОпубликовано видео поврежденной части Крымского мостаВ интернете появилось видео Крымского моста после возникшего ЧП, которое было опубликовано в Telegram-канале Shot.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииCaltarСвоих не трогаем!Ответить10 час.Серж ЧехоффЧто там недавно Шойгу весь в мудалях плёл про незамедлительный ответный удар?Ответить8 час.Степан Жуковскийhttps://www.youtube.com/watch?v=3pUbc0pPkEUОбязательно бахнем. Весь мир в труху!YouTubeОтветить6 час.
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