Единороссы утвердили кандидатов на выборах в севастопольский парламент

Губернатор Севастополя, секретарь Севастопольского регионального отделения «Единой России» Михаил Развожаев провел традиционную ежегодную конференцию Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия».
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