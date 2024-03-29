В СК отказались заводить дело на мэра Нижнего Тагила за его обещание «прошерстить» бюджетников

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 29 марта, ФедералПресс. Следственный комитет не увидел нарушений в словах мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, который заявил о необходимости уволить не явившихся на выборы президента бюджетников.
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