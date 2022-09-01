В Бичурском районе Бурятии накануне Дня знаний полицейские вручили паспорта гражданина РФ воспитанникам социального учреждения

В Бичурском районе накануне Дня знаний сотрудники подразделения по вопросам миграции организовали праздничное вручение паспортов 14-летним гражданам Российской Федерации – воспитанникам «Центра помощи детей, оставшимися без попечения родителей».
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