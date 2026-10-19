В то же время продажи грузовых автомобилей полной массой свыше 3,5 тонн существенно снизились. За неделю реализовано 943 грузовика, что на 16,8% меньше по сравнению с предыдущей неделей и на 28,1% меньше относительно аналогичного периода прошлого года.
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