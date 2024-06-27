Медвежий угол
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Медвежий угол

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ХИТРЫЙ ПЛАН ПОНЯТЕН: В КАКОЙ ТОЧКЕ РОССИИ ЖДАТЬ НОВОГО ТЕРАКТА

ХИТРЫЙ ПЛАН ПОНЯТЕН: В КАКОЙ ТОЧКЕ РОССИИ ЖДАТЬ НОВОГО ТЕРАКТА

Теракты в Севастополе и Дагестане показали: враг ведёт против нас террористическую войну, к которой Россия не готова.

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Комментарии
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Николай Кондратьев
Что да, то да... Во многом с Вами согласен. Только заканчивать всё это надо на польской границе, а потом каленым железом выжечь бандеровсеих мразей, без жалости...
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1 час.
михаил дуванов
фильм .вечный зов. там четко сказали кто будет  у власти. через некоторое время.  и все довольны
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1 час.
М
ММ
&quot;Пусть сидят по своим хуторам и тихо ненавидят Россию.&quot; - Сначала надо превратить всю оставшуюся Украину в хутор! ТОТАЛЬНО!
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44 мин.

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