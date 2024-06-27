Теракты в Севастополе и Дагестане показали: враг ведёт против нас террористическую войну, к которой Россия не готова.
ХИТРЫЙ ПЛАН ПОНЯТЕН: В КАКОЙ ТОЧКЕ РОССИИ ЖДАТЬ НОВОГО ТЕРАКТА
Комментарии
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Николай Кондратьев
Что да, то да... Во многом с Вами согласен. Только заканчивать всё это надо на польской границе, а потом каленым железом выжечь бандеровсеих мразей, без жалости...
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1 час.
михаил дуванов
фильм .вечный зов. там четко сказали кто будет у власти. через некоторое время. и все довольны
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1 час.
М
ММ
"Пусть сидят по своим хуторам и тихо ненавидят Россию." - Сначала надо превратить всю оставшуюся Украину в хутор! ТОТАЛЬНО!
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44 мин.
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