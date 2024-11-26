Лавров: На Украине необходимо устранить первопричины конфликта

Министр Иностранных Дел Российской Федерации Сергей Лавров проинформировал о том, что ради завершения бушующего на украинской территории противостояния необходимо добиться устранения многократно озвучивавшихся ранее причин, которые привели к его началу.
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