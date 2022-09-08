Экс-глава МИД Австрии: Макрон дискредитировал дипломатию

Французский лидер Эммануэль Макрон дискредитировал понятие дипломатического такта, разрешив показать в докфильме о себе телефонные переговоры с главами других государств, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, сообщает ТАСС.
Французский лидер Эммануэль Макрон дискредитировал понятие дипломатического такта, разрешив показать в докфильме о себе телефонные переговоры с главами других государств, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, сообщает ТАСС.
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