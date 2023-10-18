Украина в зоне специальной военной операции (СВО) потеряла две свои армии, и в настоящее время уничтожается третья армия ВСУ, которая пытается прорвать российскую оборону, заявил бывший американский дипломат Час Фриман Youtube-каналу Dialogue works.
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