Странный летательный аппарат похитил и жестоко убил корову в 1897 году

Сначала им показалось, что это всего лишь лает собака, которая увидела койота или кого-то еще, но когда Гамильтон-отец подошел к окну, то он был поражен увиденным зрелищем - прямо над загоном с коровами парил объект, похожий на огромный дирижабль.