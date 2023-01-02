Царьград

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Коммунальщики Владимира перешли на круглосуточный режим уборки города

Коммунальщики Владимира перешли на круглосуточный режим уборки города

На борьбу с гололедом и снегом брошены все силы, заверили в мэрии.Администрация Владимира сообщила, что для коммунальщиков города праздники — не повод для отдыха, особенно в условиях провоцирующего гололедицу постоянного перепада температур.

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