Мужчина отбивался табуреткой от леопарда, напавшего на цепную собаку в Красном Яре

В Красном Яре леопард напал на человека — с утра новость облетела уссурийские соцсети. Корр. ИА UssurMedia выехал в село и пообщался с хозяином дома, который лицом к лицу столкнулся с хищником.
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