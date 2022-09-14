Мужчина отбивался табуреткой от леопарда, напавшего на цепную собаку в Красном Яре

Мужчина отбивался табуреткой от леопарда, напавшего на цепную собаку в Красном Яре

В Красном Яре леопард напал на человека — с утра новость облетела уссурийские соцсети. Корр. ИА UssurMedia выехал в село и пообщался с хозяином дома, который лицом к лицу столкнулся с хищником.

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